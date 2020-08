GdS – C’è fretta per Ibra, si punta al rinnovo prima del raduno

Il Milan deve sciogliere il prima possibile il nodo rinnovo per Ibrahimovic per poter intervenire con le idee chiare sul mercato. La questione è legata soprattutto a motivi economici e sul tipo di contratto. I rossoneri hanno proposto un contratto con stipendio fisso di 5 milioni più bonus fino a superare i 6 richiesti dal giocatore. Per ora c’è ottimismo, ma preoccupa anche la tempistica: la squadra infatti si ritroverà tra dieci giorni esatti a Milanello, e la società vorrebbe avere Ibra prima del raduno. Nessuna turbolenza, ma c’è fretta. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.