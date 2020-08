Sembrava passato di moda durante il lockdown, invece il nome di Florentino Luis orbita ancora intorno al Milan. Come afferma la Gazzetta dello Sport di oggi, il portoghese che ha già trattato con il Milan durante la sessione invernale di calciomercato è ancora un nome caldo per rinforzare il centrocampo. Frederic Massara, infatti, ha tenuto vivi i contatti con il Benfica anche in questi mesi, e chissà che in estate la trattativa non si possa sbloccare.