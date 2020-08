GdS – È caccia al terzino, occhi su Aurier e Dumfries

La Gazzetta dello Sport di oggi dedica il titolo “operazione Europa” al Milan, che ovviamente sta cercando rinforzi per affrontare l’Europa League dell’anno prossimo nel migliore dei modi. La società ha individuato il ruolo in cui rafforzarsi, quello di terzino destro, e sta cercando uomini di spinta con una discreta reputazione internazionale. I nomi più caldi sono quelli di Serge Aurier del Tottenham, 27 anni ex PSG, che costa intorno ai 15 milioni. L’altro invece è Denzel Dumfries, di cui si parla da qualche tempo, più giovane di Aurier (24 anni), dotato di grandi qualità atletica, stesso prezzo.

Chiaramente con l’arrivo di uno dei due il Milan dovrà scegliere se cedere uno tra Calabria e Conti per non avere eccessi in rosa. Inoltre, si valutano anche i nomi di Milenkovic per la difesa, che costa però sui 30 milioni e Florentino Luis in mezzo al campo dopo gli addi di Biglia e Bonaventura.