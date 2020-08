GdS – Frenata brusca per il rinnovo di Ibra, dialogo interrotto ma non definitivamente

Che Ibrahimovic fosse imprevedibile lo si sapeva, ma che la trattativa per il suo rinnovo fosse così complicata, no. Sembrava ormai tutto fatto, con la formula da 5 milioni più bonus per superare i 6 che appariva convincente, ma lo svedese e il suo agente Mino Raiola hanno cambiato idea.

Ora la richiesta di giocatore ed entourage va sui 7,5 milioni netti, magari bonus compresi. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, la società rossonera non l’ha presa troppo bene, nonostante ciò, la volontà del club è sempre quella di continuare insieme con Ibra. E chissà che non ci si incontri a metà strada.