Marco Giampaolo ha firmato con il Torino, e per far assorbire meglio alla squadra i suoi principi di gioco, vuole uomini fidati. Infatti, la Gazzetta dello Sport spiega come Lucas Biglia, svincolatosi dal Milan, sia il primo nome per la cabina di regia granata. Il Toro ha offerto all’argentino un contratto di un anno con un’opzione sul secondo, con i contatti già avviati e sensazioni positive. Il ritorno in Argentina sembrava ormai sicuro, ma la Serie A gli darà un’altra chance.