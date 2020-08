Zlatan Ibrahimovic è destinato a vestire rossonero almeno per un’altra stagione ancora. L’attaccante svedese non si è presentato al raduno di Milanello non avendo ancora raggiunto un accordo con il Milan per il proseguimento del contratto. È però probabile che fra qualche giorno potremo rivedere in azione il centravanti svedese. Accordo per 7 milioni più sgravi col Milan, lo riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.