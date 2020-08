GdS – Il contratto proposto a Ibrahimovic: 7 milioni e obiettivi da manager

Priorità assoluta. È così che si può riassumere il ruolo di Zlatan Ibrahimovic in questo momento per il Milan. Ovviamente, c’è bisogno di trattare con Mino Raiola per trattenerlo a Milano anche il prossimo anno. Per ora, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, i rossoneri avrebbero già avanzato una proposta di rinnovo. Si parla di un contratto modulare con bonus a obiettivi, come si fa con i manager. Ibra potrebbe arrivare a guadagnare oltre 7 milioni netti all’anno. In più, un ruolo assolutamente centrale nello scacchiere del Milan.