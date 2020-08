GdS – Il Milan in pressing per Tonali: è già derby con l’Inter

Che Tonali sarà protagonista a San Siro, lo si era capito. Che potesse esserlo in rossonero, dopo le voci di accordo raggiunto e firma vicina con l’Inter, francamente, ci sembrava complicato.

E invece, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan sarebbe tornato in pressione sul talento del Brescia e lo avrebbe fatto approfittando di un “momento d’attesa” del club nerazzurro.

Maldini proporrà a Cellino il prestito di Tonali a 10 con riscatto a 25 più 3 di bonus

Le trattative low cost per Vidal e Kolarov avrebbe infatti distolto l’attenzione dell’Inter da Tonali. Giocatore non scartato, ma in stand by. Tradotto? C’è spazio per l’inserimento del Milan che, ovviamente, non si è fatto pregare.

La mediana rossonera avrebbe bisogno di un’alternativa a Bennacer e Kessie e Tonali, dopo la prima stagione in Serie A, non ha bisogno di presentazioni. Maldini è pronto a proporre a Cellino un prestito a 10 milioni con diritto di riscatto a 25 più 3 di bonus.

Diritto e non obbligo, come nell’accordo con l’Inter. In più il Milan, avrebbe però concesso a Cellino il 15% sulla futura rivendita.

Tutto in divenire e con una sola certezza: il derby è già iniziato.