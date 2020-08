GdS – Il Milan incontra l’agente di Conti per confermare la permanenza

Il Milan si sta già muovendo per preparare la rosa della prossima stagione, e tra rinnovi e conferme, ecco che arrivano rassicurazioni sul ruolo di terzino destro. I rossoneri sono alla ricerca di un laterale difensivo, ma la soluzione potrebbe essere già in casa. Infatti, come racconta la Gazzetta dello Sport, ieri verso le 12 è stato convocato a Casa Milan l’agente di Andrea Conti, Mario Giuffredi, per discutere del ruolo del suo cliente. Rimbalzate via le idee di un Conti offerto ad altre società e fiducia rinnovata, anche per cautelarsi nel caso non si arrivasse ad uno tra Aurier e Dumfries.