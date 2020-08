Il Milan si guarda intorno per garantire a Stefano Pioli una rosa competitiva per lottare per un ritorno in Champions League. Come riporta La Gazzetta dello Sport, in caso di partenza di Lucas Paquetà, il Milan starebbe pensando di sostituirlo con Oscar Rodriguez, 22enne centrocampista offensivo del Real Madrid che ha giocato le ultime due stagioni in prestito al Leganes.