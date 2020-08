GdS – Il Milan valuta mediani: Bakayoko vicino, Florentino e Pessina operazioni fattibili

Nella rosa del Milan sono rimasti soltanto due mediani di ruolo: Kessié e Bennacer. Dopo gli addi di Biglia e Bonaventura, ora il Milan deve cercare alternative davanti alla difesa, fondamentali per una squadra che gioca le coppe. Bakayoko è il più vicino: la Gazzetta dello Sport spiega come il francese gradisca il ritorno in rossonero, anche disposto ad arrivare con un ingaggio più basso. La richiesta del Chelsea è 20 mentre il Milan per ora offre 15 milioni, la distanza c’è ma è poca.

Inoltre, altri profili che il Milan segue con grande interesse sono quelli di Matteo Pessina e Florentino Luis. Sul primo i rossoneri hanno un canale preferenziale, una clausola della futura rivendita al 50% che permetterebbe di prelevarlo a 6 milioni invece che i 12 di valutazione. Poi, la soluzione Florentino Luis dal Benfica è tanto affascinante quanto cara: i portoghesi lo valutano 30 milioni, anche per restare in linea con la loro politica di maxi cessione, ma il Milan vuole lavorare sulla formula, magari un prestito con obbligo di riscatto. Pioli ha bisogno di mediani.