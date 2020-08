Il Milan ha reso noto il prolungamento di contratto per Ibrahimovic, che così scenderà in campo ancora una stagione con i rossoneri. La Gazzetta dello Sport svela che il suo rientro è fondamentale per la squadra, che grazie a lui ha acquisito certezze e consapevolezza.

Lo svedese prenderà la maglia numero 11, come da lui stesso annunciato sui social, che lo ha portato a trionfare in Italia con il Milan al suo primo anno.