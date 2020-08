GdS – Il rinnovo di Gigio può slittare a fine mercato

Il Milan ha finito il campionato nel migliore dei modi, e con lui anche il suo portiere. Fascia da capitano, superata quota 200 presenze e parate sempre più decisive per la definitiva consacrazione di un portiere ancora giovanissimo per essere così esperto. Come scrive la Gazzetta dello Sport di oggi, l’interesse della società è lo stesso di Donnarumma: rimanere con questi colori.

Il prolungamento è gradito a tutti ma non è così immediato come poteva sembrare. Infatti, potrebbe scalare tutto a fine mercato, perché quest’estate lunga ha come priorità Zlatan Ibrahimovic, per poi mettere a posto le questioni legate alla clausola di Gigio (che il Milan non gradisce) di 50 milioni o meno, oltre che alla durata del contratto. Raiola avrà molto lavoro da fare e il Milan rema nella stessa direzione.