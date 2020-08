Al Torino piacciono i terzini del Milan. Sì, perché dopo Ricardo Rodriguez, i granata hanno provato a chiedere anche Andrea Conti. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la società rossonera non ha intenzione di privarsi del proprio difensore e ha risposto un secco “no” al Torino. Come ribadito nei giorni scorsi durante l’incontro con l’agente Giuffredi, Conti ha la fiducia del Milan e non si muove.