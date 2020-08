GdS – Milan campione d’estate e Ibra batte Piola

La stagione del Milan è finita nel migliore dei modi, e se proprio vogliamo trovarne un protagonista, potrebbe rispondere al nome di Zlatan Ibrahimovic. Il Milan nel girone di ritorno è riuscito a salvare una stagione partita male, senza centrare l’obiettivo Champions League ma guadagnando una consapevolezza nei proprio mezzi che raramente si era vista con continuità negli ultimi anni. E i numeri danno ragione al Milan, poiché dopo il lockdown in Italia è stata la squadra a fare più punti in campionato, 9 vittorie, nessuna sconfitta, 30 punti e 35 gol fatti, il primato in Europa.

Oltre al buon vecchio Ibra, ovviamente i meriti vanno anche a Pioli e al resto della squadra, ma l’uomo dei record continua ad essere lo svedese. Come riporta la Gazzetta dello Sport, con la cannonata finita in gol di ieri, Zlatan è diventato il più vecchio marcatore ad andare in doppia cifra in Serie A, superando Silvio Piola. Nonostante il rigore sbagliato, continua a sorridere, e sui social si autodefinisce il “Dio della gara”. Incorreggibile Ibrahimovic.