Il reparto in cui il Milan interverrà maggiormente è il reparto di centrocampo, con Biglia e Bonaventura in uscita la dirigenza rossonera è alla ricerca dei due possibili sostituti. Come riporta la Gazzetta dello Sport, tra in nomi più caldi oltre a quello di Bakayoko in uscita dal Chelsea, spiccano anche quelli di Florentino Luis del Benfica e quello di Matteo Pessina del Verona, quest’ultimo verrebbe pagato dai rossoneri soltanto la metà.