GdS – Milan, ora tocca a Romagnoli e Donnarumma per i rinnovi: discorsi complicati

Dopo Zlatan Ibrahimovic è il turno di Alessio Romagnoli e Gigio Donnarumma. Il Milan deve rinnovare i contratti dei suoi pilastri e adesso inizieranno le trattative con Mino Raiola per i prolungamenti del portiere rossonero e del capitano. Il contratto di Donnarumma scadrà nel 2021 e Raiola vorrebbe portarlo via dal Milan. Tuttavia per il rinnovo Donnarumma chiede 7 mln di euro, uno in più rispetto ad ora.

Quello di Romagnoli, invece, scadrà nel 2022, non c’è fretta ma bisogna parlarne comunque. Anche nel suo caso dovrebbe essere un’impennata dell’ingaggio da 3,5 a 5 milioni di euro. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.