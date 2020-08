GdS – Milan, poche squadre interessate a Paquetá

Arrivato al Milan nel gennaio del 2019, l’acquisto di Lucas Paquetá aveva fatto scalpore sin da subito. Inizialmente il giocatore era riuscito a mettersi in mostra sotto la guida di Rino Gattuso, ma con l’arrivo di Giampaolo e ancor di più con quello di Pioli, la storia è cambiata. Oggi il brasiliano è un’incognita, 24 partite in stagione di cui solo 12 da titolare fornendo solamente 1 assist, forse l’unico giocatore a non aver fatto bene neanche nel miglior Milan della stagione, quello del post-locdown. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, dopo aver fatto un’analisi approfondita dei nomi che scarseggiano di interesse, ha stabilito che lo stesso Paquetá risulta fare parte di questo gruppo, dunque sono davvero poche le squadre interessate all’ex Flamengo.