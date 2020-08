Il calciomercato è ormai entrato nel vivo col finire di tutti i campionati. Il Milan risulta molto attivo da questo punto di vista, sia in uscita che in entrata. Ai rossoneri serve un difensore centrale e il Manchester United ha offerto Bailly al club milanese. Il Milan, però, non ha interesse nel centrale ivoriano classe ’94 e ha declinato la proposta dei red devils. Questo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport.