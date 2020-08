GdS – Non solo Allegri: se lascia Conte, c’è l’ipotesi Mihajlović

L’Inter aspetta di conoscere il futuro di Antonio Conte e nel frattempo, studia le contromosse a un suo possibile addio alla panchina nerazzurra.

Mihajlović è stato all’Inter da giocatore e da vice di Mancini

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il favorito rimane Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese però non è l’unica alternativa. Anzi. Secondo la rosea, Beppe Marotta starebbe sondando il terreno per il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlović.

L’ex difensore di Inter e Lazio, non avrebbe problemi di adattamento alla piazza e conoscendo l’ambiente, potrebbe imporsi da subito. Mihajlović è stato sulla panchina dell’Inter anche da secondo di Mancini.