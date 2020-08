GdS – Nuovo contratto per Ibrahimovic: tra i 4,5 e i 5 mln netti per un’altra stagione. Mezzo milione di bonus per la Champions

Zlatan Ibrahimovic è vicino alla firma del rinnovo contrattuale con il Milan. L’attaccante svedese vuole restare ancora per un altro anno dopo aver dimostrato di poter ancora incidere nel campionato italiano. Lo ha fatto riprendendo il Milan da una situazione davvero complicata e riportandolo a lottare per l’Europa. Adesso la società rossonera accontenterà le richieste di Ibra: 4,5/5 milioni netti per un’altra stagione con vari bonus in più. Se il Milan dovesse raggiungere la Champions, per esempio, lo svedese percepirà mezzo milione di euro in più.