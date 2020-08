GdS – Pioli chiama Zlatan per convincerlo a rinnovare

Il Milan sta provando a giocarsi tutte le carte a disposizione per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport di oggi, è Pioli l’arma in più per sbloccare la firma. Il tecnico, infatti, in questi giorni è in costante contatto telefonico con Ibra, un lavoro diplomatico non semplice ma che può risultare fondamentale al fine della trattativa.

Trattativa che però è in fase di stallo. Ancora non sono stati fatti passi, né avanti né indietro. Pioli ovviamente non ha parlato di cifra e discorsi economici, poiché a quelli penserà la società. Ma il Milan ora fa leva sul suo allenatore per assicurarsi il proprio leader tecnico anche la prossima stagione. In più, Ibra ha presentato la nuova maglia. Che sia un indizio?