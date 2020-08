GdS – Raduno a Milanello senza Ibra. Proseguono i contatti ma si valutano alternative

Zlatan Ibrahimovic non sarà presente oggi a Milanello insieme agli altri giocatori del Milan per il raduno e per i test medici. Notizia che fa scalpore visto l’ottimismo che si era creato nell’ambiente in merito al suo rinnovo.

Il Milan e Ibra sono ancora distanti, infatti balla circa 1 milione di euro, e come riporta La Gazzetta dello Sport, proseguono senza sosta i contatti nella speranza di arrivare ad un’intesa il prima possibile.

Le alternative ad Ibra: Correa e Jovic

Per quanto riguarda i nomi delle alternative a Ibrahimovic, la Rosea in edicola questa mattina fa due nomi, cioè quelli di Luka Jovic e quello di Angel Correa. Il centravanti serbo è sul mercato dopo una stagione molto deludente, ma non sarà facile convincere il Real Madrid a svenderlo visto che solo un anno fa lo ha pagato 60 milioni di euro.