GdS – Si riduce la distanza per Ibra, Elliot alza a 6 milioni

Il Milan sta accelerando per assicurarsi Ibrahimovic anche la prossima stagione. Sembravano incolmabili le richieste di Mino Raiola ma i rossoneri sono pronti a fare uno sforzo economico anche più grande del previsto per trattenere il gigante svedese. La Gazzetta dello Sport rende noto come Elliot sia disposto ad alzare a sei milioni con step programmati invece che coi bonus.

Questa nuova formula sembra avvicinare le parti, nonostante la fumata bianca definitiva non sia arrivata ancora. Ora la differenza è solo di un milione di euro, e il Milan conta di chiudere l’intesa prima del weekend. Il raduno a Milanello comincia la prossima settimana, e oggi, forse, ci sarà l’incontro decisivo.