GdS – Tonali ad un passo, ecco cosa manca da definire

Dalle conferme di Sky di ieri sera, ora anche la Gazzetta dello Sport spiega quanto sia vicino Sandro Tonali al Milan. I continui contatti tra Maldini e Cellino stanno portando l’affare in chiusura e l’ufficialità dovrebbe arrivare a breve. Prestito oneroso da 10 milioni più 25 di diritto di riscatto più 3 di bonus.

L’unico discorso da definire sarebbe quello legato alla futura rivendita ma la distanza è minima: il Brescia vuole il 20% mentre il Milan solo il 10%, con le strade che si possono facilmente incontrare a 15.

Per il classe 2000 invece l’accordo è sulla base di un quinquennale da 2 milioni più eventuali bonus. Il ragazzo attualmente è in isolamento dopo i casi di positività nel Brescia ma le chance che il Milan possa averlo presto in ritiro sono tante.