GdS – Verratti: “Sorpreso da Ibra? No, è sempre lui, è quando tace che c’è qualcosa che non va”

Marco Verratti è stato intervistato in esclusiva dalla Gazzetta dello Sport per presentare il match di Champions League contro l’Atalanta, squadra che anche in Francia stanno imparando a non sottovalutare. Inoltre, il centrocampista italiano ha espresso il suo parere sulla Serie A che si è appena conclusa, spendendo belle parole sul suo ex compagno Zlatan Ibrahimovic, ecco cos’ha detto:

“Sorpreso da Ibrahimovic in versione Highlander? «No, perché quando lo vedo arrabbiarsi così, anche a quasi 39 anni, è sempre buon segno e vuol dire che sta al meglio. È quando tace che c’è qualcosa che non va. Mi sembra sia sempre l’Ibrahimovic dei tempi del Psg che segna e soprattutto con il suo carattere fa cambiare la mentalità di tutti, in partita e in allenamento».