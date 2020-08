Nella giornata di oggi è stato ufficializzato l’arrivo di Marco Giampaolo sulla panchina Granata. Queste le sue parole nella conferenza stampa di presentazione:

“Sono molto felice di poter riprendere a fare quello che è il mio mestiere e di farlo in una società gloriosa e ricca di storia come il Torino. Troverò un ambiente passionale, quello che auguro a me stesso e ai tifosi è di toglierci delle belle soddisfazioni: ho grande entusiasmo e voglia di ricominciare“.