Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Eusebio Di Francesco come nuovo allenatore, il ds del Cagliari Tommaso Giulini ha svelato un interessante retroscena di mercato: “Nel mercato di gennaio abbiamo provato a chiudere per Kjaer e Juan Jesus, ma non è stato possibile. Quindi abbiamo deciso di puntare su Pereiro, forse questo poteva essere pensato in modo diverso. Non per Pereiro, che son sicuro farà una grande stagione, quanto per la scelta di non prendere un difensore“.