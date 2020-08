Intervenuto su Radio Sportiva, Ciccio Graziani ha parlato anche del Milan e di Davide Calabria, giocatore sempre più lontano dalla società meneghina. Ecco le sue parole: “Calabria? Non mi dispiace come giocatore ma forse non è da Milan“.

Sul possibile arrivo di Chiesa al Milan ha poi rivelato: “Chiesa? Probabilmente in un grande club diventa ancora più forte“