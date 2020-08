Pedullà: “Ibra-Milan, fase caldissima. Bisogna fare i conti con Raiola, non bastano 6 mln”

La situazione rinnovo per Zlatan Ibrahimovic non è semplice. Il Milan dovrà fare un grosso sforzo economico per un giocatore che ha ridato verve a tutto l’ambiente rossonero. È necessario che lo faccia ma non è detto che tutto vada a buon fine. Ecco il pensiero dell’espero di mercato Alfredo Pedullà postato sul proprio sito ufficiale:

“Ma bisogna fare i conti con Mino Raiola e memorizzare che quattro milioni più bonus non bastano, neanche cinque. E forse neanche sei. Siamo in una fase caldissima, il Ferragosto non c’entra, per sbrogliare la matassa o per mandare a monte tutto. Ibra per il Milan deve essere una ripartenza, a costo di scalare la montagna Raiola“.