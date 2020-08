Ibrahimovic, domani potrebbe essere siglato l’accordo per il rinnovo

Nella conferenza di oggi a Milanello la dirigenza rossonera è stata chiara: Zlatan Ibrahimovic è al centro del progetto del Milan, ago della bilancia in quel trade off tra elementi giovani e d’esperienza cercato da Elliott sin dal primo giorno di presidenza. Il Milan ha fatto uno sforzo offrendo a Ibrahimovic una cifra importante attorno ai 6 milioni di euro, e dopo una serie di tira e molla lo svedese avrebbe accettato l’offerta giunta da Casa Milan grazie ad un aumento della parte fissa dello stipendio garantita, come riporta Sky. Secondo il giornalista Luca Marchetti, la firma del rinnovo annuale potrebbe verosimilmente arrivare nella giornata di domani: un altro anno insieme per tornare protagonisti.