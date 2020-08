Ibrahimovic: “Potevo tornare dove mi sento a casa. Forza Milan, sempre”

Zlatan Ibrahimovic, atterrato da pochi minuti all’aeroporto di Linate, ha parlato ai microfoni di Milan TV. Queste le sue parole:

“Sono molto felice, finalmente tutto a posto. Potevo tornare, dove mi sento a casa. Adesso bisogna lavorare e continuare. Riscaldamento finito? Adesso iniziamo a lavorare e portare più risultati. Bisogna continuare, poi come ho detto sempre, non sono una mascotte ma per portare risultati, aiutare squadra e riportare il Milan dove deve essere.

Abbiamo fatto bene gli ultimi 6 mesi, ma non abbiamo vinto niente. Bisogna lavorare duro e fare sacrifici per arrivare agli obiettivi. Sono in forma. Grande saluto ai tifosi, spero che possiate tornare presto allo stadio per aiutarci perché abbiamo bisogno di voi, facciamo saltare San Siro insieme, forza Milan sempre!”.