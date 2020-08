Il Betis Siviglia fa sul serio per Davide Calabria. Come riporta Tuttosport, infatti, i biancoverdi hanno superato i cugini del Siviglia nel derby di mercato per il numero 2 rossonero.

Il Milan, però, è disposto a far partire il giocatore solo a titolo definitivo, o al massimo con la formula del prestito con obbligo di riscatto, mentre gli spagnoli sarebbero più propensi ad un diritto di riscatto.