Come riporta Il Giornale nell’edizione odierna, a Zlatan Ibrahimovic ancora non è stato prolungato il contratto nonostante in questi mesi ci fossero stati diversi contatti. Secondo il quotidiano, il motivo per il quale lo svedese non ha ancora firmato è l’ingaggio monstre di Donnarumma. Infatti il portiere italiano percepisce attualmente 6 milioni annui, e Ibra sentendosi sulle spalle l’identikit di fuoriclasse, vuole guadagnare anche più di lui.