Incontro tra Florentino e il Benfica: lui vuole partire e il Milan ci prova

La trattativa che porterebbe Florentino al Milan è apertissima e potrebbe svilupparsi concretamente da Settembre. Il suo agente, nella giornata di ieri, ha avuto un primo contatto con Jorge Jesus, nuovo allenatore del Benfica. Durante l’incontro da una parte si è manifestata la volontà di puntare maggiormente sul ragazzo d’ora in avanti, visto che nella scorsa stagione ha collezionato soltanto 10 presenze tra campionato e Champions League. Dall’altra parte non si è affrontato, però, il tema del possibile rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 ed è stata ribadita l’intenzione di prendere in considerazione delle offerte in caso ci fossero.

I contatti tra il Milan e l’entourage del giocatore proseguono da diversi mesi e la proposta rimane quella di un prestito biennale con obbligo di riscatto ma al momento il Benfica lo valuta 40 milioni e non vuole liberarlo. Il Milan è disposto ad attendere il mese di Settembre che può portare importanti novità, nel frattempo si lavora per il ritorno di Bakayoko.