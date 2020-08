Kjaer presente all’inaugurazione di un campo del Lund IF: “Qui sognavo di diventare professionista”

Simon Kjaer è stato sicuramente una delle note più positive dell’ottimo girone di ritorno del Milan, tanto da essersi guadagnato il riscatto dal Siviglia a suon di grandi prestazioni. Il centrale danese, in attesa dal raduno del 24 agosto, ha assistito all’inaugurazione di un campo in erba sintetica del Lund IF, squadra in cui è cresciuto. Kjaer ha incontrato i bambini del club e in un post su Twitter ha dichiarato: “Grande giornata ieri nel luogo in cui sognavo di diventare un professionista”. Simon ci è riuscito, e ora ricarica le pile in vista di una stagione da protagonista.