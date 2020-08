Krunic tra Torino e Friburgo, con lo scoglio dell’ingaggio

Finalizzato il primo colpo in uscita negli scorsi giorni con l’ufficialità di Ricardo Rodriguez al Toro, la dirigenza rossonera continua a muoversi per piazzare gli esuberi e raccogliere risorse. Il principale indiziato alla cessione è il bosniaco Rade Krunic, il quale dopo l’insediamento di Marco Giampaolo sulla panchina del Torino e il sovracitato acquisto di Rodriguez potrebbe essere l’ultimo ex rossonero a unirsi ai granata.

Oltre al Torino, negli ultimi giorni è sorto anche l’interesse del Friburgo: i tedeschi apprezzano molto il centrocampista ex Empoli, ma hanno espresso perplessità sull’ingaggio percepito dal bosniaco, come riferisce TMW.

Si continua a trattare, i giorni rossoneri di Krunic sembrano volgere alla fine.