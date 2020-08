La Fiorentina si muove per Piatek e Torreira

Si fa sempre più probabile un possibile ritorno di Krzysztof Piatek nel nostro campionato, infatti alcuni club italiani sono sulle sue tracce.

Secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com questa potrebbe essere la settimana decisiva per l’arrivo del polacco a Firenze.

La Fiorentina in questi giorni ha avuto contatti con l’entourage dell’ex attaccante rossonero e Lucas Torreira, adesso vuole accelerare. In difesa sfuma Cristiano Piccini ma spunta un nuovo nome, Antonio Barreca del Genoa. Inizia una settimana importante per il mercato fiorentino.