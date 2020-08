Il Milan in questi giorni si sta muovendo soprattutto in uscita, infatti, oltre alla trattativa con il Toro per la cessione di Rodriguez, anche su Laxalt c’è l’interesse di alcuni club.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport la Lokomotiv Mosca non ha mai perso l’interesse per l’ex Genoa che i rossoneri valutano 10 milioni di euro.

Nella trattativa difficilmente entrerà Miranchuk, per la differenza di valutazione tra i due calciatori.