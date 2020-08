Le 10 Sport – Milan interessato a Bouanga, talento del Saint Erienne

Alzare la qualità del reparto offensivo è uno degli obiettivi del Milan in questa sessione di marcato. In queste ultime ore dalla Francia viene accostato il nome del talento del Saint-Etienne, Dennis Bouanga. Il quotidiano francese, Le 10 Sport, riporta il forte interesse della dirigenza rossonera verso il talentuoso attaccante classe 1994 che in questa stagione ha totalizzato 36 presenze, 12 gol e 5 assist. Al momento da Casa Milan non è partita nessuna offerta ufficiale ma il quotidiano transalpino conferma che l’ interesse del Milan è reale. Ci sarebbe da superare la concorrenza di tanti club europei come Everton, Valencia, Betis e soprattutto Roma.