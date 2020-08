Secondo quanto riportato da Marca, giornale molto vicino alle vicende del Real Madrid, il Milan ha chiuso la trattativa per il trasferimento di Brahim Diaz in rossonero. Per il quotidiano iberico il classe 1998 dovrebbe arrivare sotto le guglie del Duomo con lo formula del prestito secco. Altre fonti, invece, parlando di prestito con diritto di riscatto.