MARCA – Milan interessato all’ attaccante dell’ Almeria Darwin Núñez

Il bomber uruguaiano classe 1999, Darwin Núñez sta per scatenare un’ asta di mercato. Come riporta il noto quotidiano spagnolo Marca nel suo titolo d’ apertura, l’ attaccante della Celeste che con l’ Almeria ha messo a segno nell’ ultimo campionato 16 reti in 30 partite, diventerà la vendita più costosa della nella Segunda Division. Sul talento dell’ Uruguay è piombata mezza Europa. Oltre all’ interesse di Napoli, Roma, Valencia, Betis, Southampton, Benfica e Wolfsburg, per il quotidiano spagnolo, ci sarebbe il forte interesse anche del Milan. La notizia è stata confermata dal giornalista Daniele Longo di calciomercato.com. Sul suo profilo twitter riporta in serata la notizia di un Milan che ha fatto seguire a più riprese il talento rojiblanco, nonostante al momento non ci sia nessuna trattativa. La clausola rescissoria è di 20 milioni che, come affermano molti addetti ai lavori, sarebbe un ottimo investimento.