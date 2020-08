MARCA – Reina, stop al trasferimento. Non aspetta più il Valencia

Sembrava una trattativa vicina alla conclusione e invece nel pomeriggio il brusco stop. Come riporta il quotidiano Marca, Pepe Reina è stufo di aspettare il Valencia. I problemi economici, l’esigenza di tagliare i costi della rosa, la difficoltà a cedere il portiere olandese Jasper Cillessen acquistato la scorse estate dal Barcellona per 35 milioni di euro, ha congelato la trattativa con il portiere trentasettenne nativo di Madrid, lo scorso anno in forza all’ Aston Villa. Nonostante un accordo trovato da settimane con il club del Mestalla, l’ attuale portiere del Milan, con contratto in scadenza nel 2021, ha deciso di ascoltare altre offerte. Le prossime ore ci diranno se il ritorno di Pepe Reina in Patria potrà ancora concretizzarsi.