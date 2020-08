Milan, aumentano le pretendenti per Torreira: anche il Torino su di lui

Tra i nomi per il centrocampo rossonero, c’è anche quello di Lucas Torreira dell’Arsenal. Il centrocampista uruguagio piace parecchio alla dirigenza rossonera e, dopo il tentativo fallito dello scorso anno, potrebbe tentare un nuovo assalto nelle prossime settimane.

Per l’ex giocatore della Sampdoria, però, le pretendenti non sono poche. Anche il Torino di Giampaolo – che lo ha già allenato proprio a Genova – sembrerebbe seriamente intenzionato a tentare l’affondo per riportare il centrocampista in Italia.