Lucas Torreira è un nome che piace parecchio alla dirigenza del Milan per rinforzare il centrocampo. Il giocatore dell’Arsenal era entrato in ottica rossonera già lo scorso anno, ma poi non se ne fece nulla. Sull’uruguagio, però, ci sarebbero anche diversi altri club, tra cui la Fiorentina. Come riportato da La Nazione, infatti, Rocco Commisso vorrebbe regalare a Iachini almeno due centrocampisti di qualità: Nainggolan, Ricci e Torreira i nomi caldi.