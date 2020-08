Milan, Aurier fuori dai convocati per l’ amichevole Tottenham – Ipswich Town

Non è un mistero che l’obiettivo del Milan per la fascia destra sia il giocatore del Tottenham, Serge Aurier. Dall’ Inghilterra ieri è arrivata la notizia di una trattativa molto avanza e nel pomeriggio di oggi registriamo un possibile indizio importante. In questi minuti è in corso l’amichevole tra Tottenham e Ipswich Town e il laterale francese è fuori dalla lista dei convocati e non è tra i giocatori a disposizione, pur non risultando nessun infortunio. Una scelta tecnica che “profuma” di indizio di mercato.