Marco Brescianini, talentuoso centrocampista rossonero classe 2000, potrebbe presto partire in prestito. Su di lui, ci sono diversi club di Serie B pronti a prelevarlo per fargli fare esperienze nella serie cadetta. Una sorta di percorso alla Pobega, confermato in prima squadra dopo l’ottima stagione al Pordenone.

Questo pomeriggio, l’agente del giocatore Giuseppe Riso si è recato a Casa Milan per discutere con la dirigenza delle offerte arrivate fino ad ora per il giovane talento.