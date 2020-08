Fabio Capello, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha detto la sua riguardo il centrale del PSG Thiago Silva, per il quale si vocifera un possibile ritorno al Milan. Ecco le sue parole:

“Se avessi bisogno di un difensore, prenderei Thiago Silva. Per due anni può giocare ancora in Serie A con la sigaretta in bocca”.