Milan, contatti col Liverpool per Grujic: c’è anche il Benevento

Oltre a Bakayoko, che sembra sempre più vicino al ritorno in rossonero, un altro rinforzo a centrocampo per Pioli potrebbe essere, come riporta TMW, Marko Grujic, protagonista nella scorsa stagione all’Hertha Berlino in prestito dal Liverpool. Il prestito biennale ai tedeschi è terminato e il serbo è tornato alla casa base ad Anfield, dove tuttavia Klopp non lo vede come parte integrante del progetto, nonostante nel biennio berlinese sia stato definito come “di gran lunga il miglior centrocampista degli ultimi 20 anni all’Hertha” dall’allora allenatore Pal Dardai. Il Milan ha avviato i contatti per portare il serbo all’ombra di San Siro, senza tuttavia definire una formula per il momento, anche se dovrà fare in fretta se ha intenzione di affondare il colpo: sul centrocampista del Liverpool c’è infatti l’ambizioso Benevento di Vigorito, che ha offerto ai Reds un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di salvezza.