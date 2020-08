Milan, De Paul è più di un’idea

Rodrigo De Paul molto probabilmente lascerà l’Udinese in questa sessione di mercato. Reduce da una buonissima annata, con 7 gol e 6 assist in 34 partite, l’argentino è finito in cima alla lista dei desideri di molti club europei, tra questi anche il Milan. Lo stesso giocatore vorrebbe provare una nuova esperienza in un club che lotti per obbiettivi maggiori, ben diversi da quelli della squadra friulana.

Proprio un mese fa lo stesso De Paul dichiarò: “Voglio giocare in Champions, voglio fare un passo avanti in carriera. Voglio crescere ancora ma finché qualcuno non accontenterà l’Udinese, non si potrà concretizzare. Voglio però giocare la Champions League, che sia in Italia, in Spagna o in Premier League”. Semmai dovesse scegliere il Milan, l’argentino dovrà accontentarsi momentaneamente di fare la competizione europea minore, l’Europa League, ma sarebbe comunque un grande passo in avanti nella sua carriera. La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 40 milioni di euro, una cifra che il Milan vorrebbe rendere più abbordabile grazie all’inserimento di alcune contropartite. I nomi più caldi sono quelli di Krunic, Gabbia e Pobega. Inoltre c’è una curiosità che riguarda l’asse Milan-De Paul, infatti sia l’argentino che Paolo Maldini si trovano in vacanza ad Ibiza, proprio nel luogo in cui l’ultima volta il dt rossonero riuscì a strappare il si di Theo Hernandez.